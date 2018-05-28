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Kolombiyada Başkanlık Seçimleri İkinci Tura Kaldı
28 Mayıs 2018 Pazartesi Saat 09:43

Kolombiyada Başkanlık Seçimleri İkinci Tura Kaldı

Kolombiya başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı. Kolombiyalılar Temmuz ayında yeniden sandık başına gidecek. Marksist FARC örgütü ile yapılan barışı yeniden değerlendireceğini açıklayan sağcı aday Ivan Duque oyların yüzde 39.7'

Kolombiya başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı. Kolombiyalılar Temmuz ayında yeniden sandık başına gidecek.

Marksist FARC örgütü ile yapılan barışı yeniden değerlendireceğini açıklayan sağcı aday Ivan Duque oyların yüzde 39.7’sini alırken, solcu rakibi Gustavo Petro yüzde 25.1’de kaldı.

Temmuz ayında yapılacak ikinci tur seçimde, merkez solda yer alan Sergio Fajardo taraftarlarının kime oy vereceği belirleyici olacak.

Başkanlık yarışını üçüncü bitiren solcu aday Fajardo oyların yüzde 23.8’ini aldı.

Ancak Fajardo yaptığı açıklamada ikinci turda herhangi bir adayı desteklemeyeceğini, kendisine oy verenlerin özgür iradeleri ile sandığa gitmelerini istediğini söyledi.

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