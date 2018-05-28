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Yıldızlarımız Türkiye Şampiyonası Finallerinde
28 Mayıs 2018 Pazartesi Saat 09:43

Yıldızlarımız Türkiye Şampiyonası Finallerinde

Türkiye Yıldızlar voleybol Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları’na katılan KKTC Voleybol Federasyonu Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Milli Takımları oynadıkları tüm karşılaşmalarını kazanarak adını Türkiye Şampiyonası finallerine y

Türkiye Yıldızlar voleybol Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları’na katılan KKTC Voleybol Federasyonu Yıldız Kız ve Yıldız Erkek Milli Takımları oynadıkları tüm karşılaşmalarını kazanarak adını Türkiye Şampiyonası finallerine yazdırdı.

Yıldız Erkek takımımız sırası ile Konya Pema takımını 3-0, Tarsus Belediyesi’ni 3-1, Adana Seyhan Belediyesi’ni 3-0 ve son maçında Karaman’ı 3-0 mağlup ederek grup birincisi olarak adını finallere yazdırdı. Yıldız Kız Takımımız sırası ile Konya Pema 3-0, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni 3-2, Karaman Spor Lisesi’ni 3-0 ve son maçında Niğde Belediyesi’ni 3-0 mağlup ederek adını finallere yazdırdı.

Voleybol Federasyonu başkanı Enver Kaya kendilerinin üzerine düşeni yaptığını belirterek başarıdan dolayı takım oyuncularını ve hocalarını kutladığını söyledi.

“Bu bizim alışık olduğumuz bir tablo. Gitmeden önce söylemiştim bizim kapasitemizin yeri zaten finaller. Türkiye’de değişen yeni final statüsü 4 yıl önce başladı ve 4 yıldır Türkiye finallerinde bir Federasyondan bahsediyoruz” diyen Kaya ilk yıl Ankara ikinci yıl İzmir geçen yıl Bursa ve bu yıl Konya. Bu ne rastlantı ve ne de tesadüfi bir başarıdır. Bu tamamı ile planlı ve sistemli çalışmaların karşılığıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. .

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