Onur Kandilli Anıldı

KKTC Avcılık Federasyonu tarafından organize edilen Onur Kandili Zıpkınla Balık Avlama Yarışması dün yapıldı.

Yapılan yarış sonunda A kategorisinde Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği şampiyon oldu. En büyük balık özel ödülü ve ferdi birincilik ile ferdi ikincilikte Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği sporcularının oldu. Gazimagusa Avcılık Atıcılık birliği başkanı Hasan Curcioğlu rahmetli Onur Kandili’yi özlem ve rahmetle andıkları bu günde tüm katılımcılara teşekkür etti.