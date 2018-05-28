Batmazoğlu Masterleri Şampiyon

Güner Batmazoğlu anısına her yıl oğlu Kemal Batmazoğlu tarafından organize edilen ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen Batmazoğlu masterler futbol turnuvası dün oynanan üçüncülük ve final maçlarıyla tamamlandı.

6.Güner Batmazoğlu Masterler Anı Futbol Turnuvası’nda Türkiye’den Aydın ve Antalya Masterleri yanında ülkemizden Maraş, Batmazoğlu, Düzkaya ve Yeni Boğaziçi masterleri’nin katılımıyla üç gün boyunca Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda gerçekleştirilen turnuvada final maçı dün oynandı. Batmazoğlu ile Antalya masterleri arasında oynanan final karşılaşmasında Antalya masterleri’ni 3-0 yenen Batmazoğlu Masterler takımı turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçından önce oynanan üçüncülük maçında ise rakibi Yeni Boğaziçi’ni yenene Düzkaya üçüncülüğü kazanırken Yeni Boğaziçi’de dördüncü oldu.

Final maçı sonunda düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.