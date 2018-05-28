Atletlerimiz Başarıyla Döndü

Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden okullarımızdan başarılı sonuçlar geldi.

Denizli’de gerçekleşen Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda Yıldız Erkeklerde The Amerikan kolejinden ferdi olarak şampiyonaya katılan Taygun Dervish 80 m branşında 9.50sn lik derecesi ile Türkiye şampiyonu ve 5×80 bayrak yarışmalarında kızlarda Güzelyurt Türk Maarif Koleji 54.92sn ve Erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu 48.76sn lik dereceleri ile Türkiye üçüncüsü oldu. Şehit Turgut Ortaokulu’nun elde ettiği derece ile KKTC okullar rekorunun da sahibi oldu. Eski rekor 49. 37 sn ile yine aynı okula aitti.