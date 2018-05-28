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Antidepresanlar Kilo Almaya Neden Olabilir
28 Mayıs 2018 Pazartesi Saat 09:44

Antidepresanlar Kilo Almaya Neden Olabilir

Antidepresanların, kilo alımına neden olabileceği bildirildi. New York Times'ın haberine göre, İngiltere'de King's College London'da görevli psikiyatr Rafael Gafoor liderliğinde yapılan araştırma, 10'dan fazla yaygın

Antidepresanların, kilo alımına neden olabileceği bildirildi.

New York Times’ın haberine göre, İngiltere’de King’s College London’da görevli psikiyatr Rafael Gafoor liderliğinde yapılan araştırma, 10’dan fazla yaygın antidepresanı kullanan hastaların, kullanmayanlar ile kıyaslandığında fazladan 2 ila 3,5 kilo alma olasılığının yüzde 21 arttığını gösterdi.

Gafoor, araştırmada kilo alımı riskinin, özellikle sürekli antidepresan kullanımının 2. ila 3. yılında zirveye çıktığının, bu riskin 6 yıla kadar sürdüğünün gözlendiğini açıkladı.

Fazladan 2 ila 3,5 kilonun, bazı kişileri normal kategorisinden kilolu veya obeze taşıyabileceğine işaret eden uzmanlar, kilolu kişilerde antidepresanın obezite riskini yüzde 29 yükselttiğini de vurguladı.

Rafael Gafoor ayrıca antidepresan kullananların, kilo alımıyla ilgili endişeleri varsa doktorlarına danışmadan ilacı bırakmamaları uyarısında bulundu.

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Antidepresanlar Kilo Almaya Neden Olabilir
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