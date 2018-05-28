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28 Mayıs 2018 Pazartesi Saat 11:07
Kırgızistanlı Alymbekov Dün Gece Hastanede Yaşamını Yitirdi
Girne’de geçen Perşembe günü kendi kendini boğazından ve karnından yaraladıktan sonra kaldığı apartmanın terasından atlayan Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Sadyrbek Alymbekov, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.
Girne’de geçen Perşembe günü kendi kendini boğazından ve karnından yaraladıktan sonra kaldığı apartmanın terasından atlayan Kırgızistan uyruklu 26 yaşındaki Sadyrbek Alymbekov, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı, Girne’de Rix Abaras Sitesi’nde intihar teşebbüsünün ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Alymbekov’un dün gece saat 22:00 sıralarında yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Karşıyaka’da ani ölüm
Öte yandan Karşıyaka’da Rus uyruklu 59 yaşındaki Anton Ustinov, dün ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Ustinov’un evinde saat 14.30 sıralarında aniden rahatsızlanarak yaşamını kaybetmesiyle ilgili polis soruşturması sürüyor.
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