Ubp Lefkoşa, Gönyeli, Değirmenlik Ve Alayköy Belediyesi Adaylar Başvurular Yapıldı

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkanı Hasan Sertoğlu, Gönyeli Belediye Başkan Adayı Mustafa Akyön, Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Bozdan Töre ve Alayköy Belediye Başkan Adayı Arif Ulaş, Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yaptı.

Başvurunun ardından açıklama yapan Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Hasan Sertoğlu, daha güzel, daha yeşil, daha temiz bir Lefkoşa için yola çıktıklarını belirterk, yaşanabilir bir Lefkoşa vaat ettiklerini söyledi.

Gönyeli Belediye Başkan Adayı Mustafa Akyön de Gönyeli’yi daha çağdaş, yaşanabilir, halkın vergilerinin hizmete döndüğü bir gönyeli yaratmak için çalışacaklarını kaydetti.

Değirmenlik Belediye Başkan Adayı Bozdan Töre de Değirmenliği daha çağdaş bir kent haline getirip örnek bir belediye yararacaklarını belirtti.

Alayköy Belediye Başkan Adayı Arif Ulaş da Alayköy için ellerinden geleni yapıp, bölgeyi en yüksek yere getireceklerinin sözünü verdi.