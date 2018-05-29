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29 Mayıs 2018 Salı Saat 09:46
Bilge Lord Kunduracı Mahkemeye Çıkarıldı
Gönyeli’de 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, mahkemeye çıkarıldı. Torununun ölümüne dayanamayan dede 64 yaşındaki Tahir Lord da dün
Gönyeli’de 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, mahkemeye çıkarıldı.
Torununun ölümüne dayanamayan dede 64 yaşındaki Tahir Lord da dün akşam rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
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