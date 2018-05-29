Lefkoşa Özel Eğitim Ve İş Eğitim Merkezi Sergisi Açılıyor

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi öğrencilerinin yıl boyunca yapmış oldukları el emeği ürünlerin sergisi ve kermesi, bugün saat 10.00’da açılacak.

Okulda yer alacak sergi ve kermes açılışına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ın eşi Meral Akıncı da katılacak.Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi öğrencilerinin mezuniyet töreni ve sponsor onur gecesi de bugün saat 20.00’de Hidden Garden’da yapılacak.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, mezun olacak öğrencilerin başarı belgeleri verilecek, dans gösterileri sunulacak.

Etkinlikte, eğitim yılı içerisinde okula katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara belge ve plaketleri takdim edilecek.