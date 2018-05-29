Devlet Piyangosu Çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs 2018 tarihli Devlet Piyangosu dün akşam gerçekleşti. Çekilişte 400.000TL’lik büyük ikramiye “14816” numaralı bilete isabet etti.

Büyük ikramiye olan 400.000TL, Girne bayisi Mustafa Beyoğlu tarafından satılan “14816” numaralı bilete isabet etti.

8 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak. Bilet fiyatı 15TL olarak bugün satışa sunuldu.