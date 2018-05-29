Aktivistler’Den Filistinlilere Destek

Brüksel’deki Avrupa Birliği Konseyi binası önüne binlerce boş ayakkabı koyan aktivistler, Filistinlilerin acısına dikkat çekmeye çalıştı.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, İsrail ve Filistin arasındaki krizi ve Gazze’deki katliamı görüşmek için Brüksel’deki Avrupa Birliği Konseyi binasında bir araya geldi.

İsrail’e Gazze katliamı sebebiyle yaptırım uygulanmasını isteyen aktivistler, ise toplantının yapıldığı binanın önüne 4 bin 500 çift ayakkabı koydu.

Tamamı Avrupa’nın dört bir yanından insanların bağışladığı ayakkabılardan oluşan eylemde, AB liderlerine “İsrail devletinin zulmüne son vererek, Filistinlilerin yaşam haklarını korumaları” mesajı verildi.

“Filistinlilerin Hayatı Önemlidir” adlı eylemde İsrail’e boykot uygulanması çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2008 Gazze savaşından bu yana İsrail işgalinde 4 bin 500 Filistinli yaşamını yitirdi.