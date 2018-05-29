Milliler Uçuyor

CONIFA Dünya Kupası için yarın sabah erken saatlerde Londra’ya hareket edecek olan KKTC Milli Takımı dün basına takım fotoğrafı verdi.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapılan son antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan KKTC Milli Takımı yarın sabah erken saatlerde Londra’ya hareket edecek.

KKTC Milli Takımı’nın CONIFA Dünya Kupası’ndaki ilk maçını 31 Mayıs Perşembe günü Karpatalya ile oynayacak Queen Elizabeth II Stadı’ndaki karşılaşma KKTC saati ile 17,00’de başlayacak.

Sertoğlu ve Millilerden dondurma desteği

FİFA ve UEFA’ya üye olmayan ülkelerin oluşturduğu CONİFA’nın Londra’da organize ettiği şampiyona için son idmanında LTB Başkan adaylığı için Futbol Federasyonu Başkanlık görevinden izne ayrılan Başkan Hasan Sertoğlu Londra öncesi KKTC Milli takımının son idmanını izledi.

Sertoğlu, idman sonrası MARDO dondurmalarının Lösemili çocuklar yararına düzenlenen 30, bin Top dondurma kampanyası için Millilerle dondurma yedi..