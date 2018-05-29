Sulama Sistemi Yenileniyor

Spor Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi’nin içerisinde yer alan ve birçok takımın antrenman sahası olarak kullandığı, bu sezon ise Göçmenköy takımının iç saha maçlarını oynadığı Antrenman Sahası’nın, sulama sistemini tamamen değiştirmek için çalışmalara başladı.

Özellikle Lefkoşa kulüplerinin antrenmanlarını yaptığı sahada uzun süredir var olan sorunu kökünden çözmeye karar veren Spor Dairesi Müdürlüğü, böylelikle Lefkoşa kulüplerinin de antrenman sorununu sıfıra indirgemiş olacak. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, Göçmenköy Antrenman Sahası’nın Lefkoşa kulüpleri açısından son derece önemli olduğunu, birçok kulübün A veya genç takım antrenmanlarını bu sahada yaptığını dile getirerek, Göçmenköy’ün de geçtiğimiz sezon ev sahibi olduğu maçları bu sahada oynadığını ve sahanın kullanılmaz duruma geldiğini belirtti. Sahanın komple alt yapı sulama sistemini değiştireceklerini aktaran Değirmencioğlu, böylelikle bu sahada hem antrenman, hem de genç takım maçlarının rahatlıkla yapılacağını ve sakatlıkların da bir nevi önüne geçileceğine inandığını ifade etti.