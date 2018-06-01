Cumhurbaşkanlığında Yarın Basın Toplantısı Yapılacak

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, çocuklar ve gençlerle yapılan iki ayrı çalışma toplantısında, çocuklar ve gençlerin aile ilişkileri, okul yaşamı ve öğretmen ilişkisiyle ilgili görüşleri, sanal zorbalık, gündelik hayata ilişkin kaygıları hakkındaki düşüncelerinin yer aldığı sonuç raporunu, yarın basına paylaşacak.

Cumhurbaşkanlığındaki basın toplantısı yarın saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığında yapılacak.