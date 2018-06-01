Fikret Civisilli, Köy Kadınlar Kursunu Ziyaret Etti

CTP İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli ve ekibi dün Ötüken’de bulunan köy kadın kursunun çalışmalarını yerinde izlemek için ziyarette bulundu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamda, köy kadınlarının sorunlarını dinleyen 27 yıllık öğretmen Civisilli, kadınların el emeklerini inceledi.

Eğitmen Zeynep Arat’tan kurs çalışmaları hakkında bilgi alan Civisilli, “kadnların en büyük sorunu el emeği göz nuru olan ürünlerini pazarlayamamak.

Biz yeni dönemde İskele’de kadınlar ve gençlerle birlikte kalkınacağız. Bu nedenla yarın akşam 18.30’da Ötüken Köy Kadın Kursu lokalinde gerçekleştirilecek sergiye tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli bölgenin kalkınması için kadınlar ve gençlere öncelik verileceğini, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile işbirliği içinde “Eko Bahçeler ve Butik Oteller Standart Belirleme ve Organizasyon Yönetmeliği” çerçevesinde kurulacak Eko-Bahçeler ile, işsiz gençler ve kadınların buralarda üretim yapacağını kaydetti. Civisilli, “İskele merkez ve belediyemize bağlı tüm köylerde Eko-Bahçelerin kurulmasını sağlayacağız. Yerel dokuya uygun olarak üretilecek gıda ve turistik eşya ürünlerinin arz edileceği Eko-Bahçeleri, sadece bölgemizi ziyaret eden turistlerin değil, tüm ülke halkının keyifli zaman geçireceği, organik ürünleri tadarken dinlenebileceği tesisler olarak tasarladık” dedi.