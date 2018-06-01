Ydü Sahne Sanatları Fakültesi Giriş Sınavı 4-5 Haziran’Da

Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat dallarına özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Tiyatro Bölümü Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Ana sanat dallarına kayıtlarında son haftaya girdiğini ve özel yetenek sınavlarının, 4-5 Haziran tarihlerinde YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi’nde yapılacağı belirtildi.

Oyunculuk ve Dramatik Yazarlık Anasanat dalları için sınava girmek isteyen TC yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki YDÜ temsilciliklerine, KKTC yurttaşı adaylar ise YDÜ Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına veya SSF Bölüm Başkanlığı’na müracaat edebilecek.

Her iki ana sanat dalı özel yetenek sınavının 4-5 Haziran tarihlerinde sabah saat 10.00’da YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi’nde yapılacağı belirtildi. Açıklamada, öğrenci adaylarının sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır olmaları gerektiği vurgulandı.