Kompozisyon Yarışması Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Atatürkçü Yaşam Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen Liselerarası “İçimizdeki Atatürk Sevgisi” konulu kompozisyon yarışması sonuçlandı.

Yarışmada birinciliği Doğa Koleji’nden Meliha Sudenaz Kuyucuoğlu “Turkuaz” isimli kompozisyonu ile kazandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Atatürkçü Yaşam Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen Liselerarası “İçimizdeki Atatürk Sevgisi” konulu kompozisyon yarışmasının ödül töreni Bakanlıkta gerçekleştirildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ahmet İşcan ödül töreninde yaptığı konuşmada, Atatürkçü düşüncenin bir yaşam biçimi olduğuna işaret ederek, laik çağdaş ilerici anlayışla öğrencilerin yetişmesi için herkese görev düştüğünü belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, aslolanın Atatürkçü yaşamı içselleştirmek olduğunu kaydederek, “eğer hala Atatürkçülük, Atatürk ilke ve devrimleri tartışmalara neden oluyorsa bir yer bir eksiklik var. Bunu cesaretle konuşmalıyız” dedi.

Atatürk’ün 100 yıl önce çıktığı yolda toplumun yüzünü batıya çevirdiğini kaydeden Özyiğit, Atatürk’ün ilke ve devrimlerini içselleştirmenin bu anlamda önem taşıdığını söyledi.

Bakan Öziğit, “Biz bunu şiar alarak yetiştik. Geleceğe taşımakta da kararlıyız. Eğitim yeniden yapılandırılacak. Bilimsellik, çağdaşlık, demokrasi, uzlaşı kültürünü, laikliği yerleştireceğiz. Laiklik ilkesini baz alarak eğitimi yapılandırmakta kararlıyız. Son günlerde çıkan tartışmalara da yanıt olsun diye söylüyorum. Kimse endişe etmesin. Laiklik temel alınarak adımlar atılacak” dedi.

10 kompozisyonun ödüle layık görüldüğü yarışmada birinciliği Doğa Koleji’nden Meliha Sudenaz Kuyucuoğlu “Turkuaz” isimli kompozisyonu ile kazandı.

Türk Maarif Koleji’nden Feriha Kurdoğlu “Ben Atatürk Çocuğuyum” isimli kompozisyonu ile ikinci, The English School of Kyrenia’dan Çisem Mesaryalı “Yanına geliyorum” isimli kompozisyonu ile üçüncü, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Pembe Erkurt ise “Işığımız” isimli kompozisyonu ile dördüncü oldu.

Yarışmada The English School of Kyrenia’dan Şafak Dila Palabıyık beşinci, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Aysel Erkanlı altıncı, Türk Maarif Koleji’nden Sevil Karaderi yedinci, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Laren Yalçın sekizinci, Türk Maarif Koleji’nden Melin Kayapınar dokuzuncu ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nden Ece Çalışkan onuncu geldi.

Yarışmayı kazanan öğrencilere kitap hediye edilirken, ilk dörde giren öğrencilere ayrıca para ödülü verildi.