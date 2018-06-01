“Tütünsüz Dünya Günü” Etkinliği Düzenleniyor

“Nefesini Özgür Bırak Yürüyüşü” ve “ Bisiklet Turu” düzenleniyor.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın tütün kullanımının zararlarına dikkat çekmek için organize ettiği Lefkoşa Türk Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek “Tütünsüz Dünya Günü” etkinliği çerçevesinde “ Nefesini Özgür Bırak Yürüyüşü ve” Bisiklet Turu” yapılacak.

2 Haziran saat 09.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi önünden başlayacak,“Nefesini Özgür Bırak Yürüyüşü ve Bisiklet Turu” na tüm halk davet edildi.