Adalıer: Mağduriyetleri Gidermek İçin Çok Çalışacağız

CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları Maraş ve Salamis Yolu’nda yaptıkları yürüyüşte yurttaşlarla buluştu.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin de eşlik ettiği sohbetlerde Adalıer’in projeleri anlatıldı.

Yurttaşların sorunlarını dinleyen CTP’li heyet çözüm önerilerini paylaştı. Önce Maraş’ı ziyaret eden Adalıer ve ekibi, okulların fiziki açıdan bakımsızlığını dile getiren yurttaşlara, belediyenin emlak vergilerinden elde ettiği gelirin bir bölümünü fiziki koşulları düzeltmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden okullara aktarması konusunda bir yasa bulunduğunu fakat Mağusa Belediyesi’nin 2016 yılında 325 bin lira aktarım yapması gerekirken sadece 15 bin lira aktardığını, 2017 yılında ise 375 bin lira aktarım yapması gerekirken hiç aktarım yapmadığını dile getirdi.

Mağusa’nın en işlek caddelerinden olan Salamis Yolu’na geçerek esnaf ziyaretlerinde bulunan Adalıer ve ekibi, yol boyunca kaldırımlardaki ve yoldaki çalışmalar nedeniyle zorlukla ilerleyebildi. Esnafın mağduriyetinin farkında olduklarını ve seçildikleri andan itibaren bu mağduriyeti gidermek için çok çalışacaklarını vurgulayan Adalıer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Salamis Yolu, Mağusa’nın en işlek ve ticari açıdan en önemli caddelerinden birisi. Esnaf bu cadde üzerinde yer almak için çok büyük yatırımlar yapıyor.

Fakat altı ayda bitmesi gereken proje yedi ay geçtiği halde daha bitmedi. Projenin henüz çok küçük bir kısmı yapılmıştır ki bu süreçte de çok büyük uygulama hataları vardır. Belediye halka hizmet ederken halkı mağdur etmemelidir. Uygulamaları planlarken halkı hep göz önünde bulundurmak zorundadır. Yurt dışında da benzer öneme sahip caddelerde benzer yenileme projeleri yapılmaktadır ama doğru planlamayla esnaf zor durumda bırakılmamaktadır. Örneğin yolun sadece yarısı, parça parça ve esnaf bilgilendirilerek tamamlanmakta, ardından yolun diğer yarısına geçilmektedir.

Böylece caddedeki hayat devam etmektedir. Salamis Yolu’na baktığımızda ise bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Üzülerek görüyoruz ki bazı esnaf şu andaki yönetimin plansızlığı ve keyfi hareketleri yüzünden günlerce siftah yapmamakta, bazıları ise dayanamayarak kepenk kapatmaktadır. Bu üzücü durum Mağusamıza büyük ve geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir.”