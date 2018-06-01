Ab Gelecekteki Bütçesini Tartışıyor

Fransa Strazburg’da toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Avrupa Birliği Komisyonu’nun 2021-2027 yıllarına yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve’ye ilişkin bağlayıcı olmayan bir kararı oylandı.

Söz konusu karar metni, 409 “evet”, 213 “hayır” ve 61 “çekimser” oyla kabul edildi.

Metinde, AB’nin gelecekteki bütçesinde Ortak Tarım Politikası ve uyum programlarına yönelik fonların en azından mevcut seviyede muhafaza edilmesi gerektiği kaydedildi.

AB Komisyonu’nun araştırma ve Erasmus eğitim programı gibi alanlara yönelik önerdiği artışların yetersiz olduğu vurgulanan metinde, Erasmus programı bütçesinin üç katına çıkarılması, KOBİ’lere özel finansman sağlanması, genç işsizlikle mücadeleye ayrılan kaynakların iki kat artırılması, araştırma ve inovasyon bütçesinin de en az yüzde 50 yükseltilmesi talep edildi.

Metinde, güvenlik, sığınmacılar ve dış ilişkiler için de ilave mali kaynak gerekliliğinin altı çizildi.

AB Komisyonu’nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve’sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar euro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar euro olarak belirlenmişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP’nin onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi’ndeki oy birliği ile belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB’nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon euroluk AB’nin mevcut mali çerçevesi 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan sağlanıyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise merkezi Lüksemburg’da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.