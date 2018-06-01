Uber’İn Halka Arzı Seneye Gerçekleşebilir

Uber’in ilk halka arzının gelecek sene gerçekleşebileceği bildirildi.

Özel otomobil sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber‘in ilk halka arzının gelecek sene gerçekleşebileceği bildirildi.

Uber Üst Yöneticisi Dara Khosrowshahi, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “2019’da IPO için her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. Birçok şey olabilir ancak makul korumalarımız da var. Bu yüzden iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum.” dedi.

Khosrowshahi, şirketin profilinin iyi bir pozisyonda olduğuna dikkati çekerek, kar marjının daha iyiye gitmesinin beklendiğini ifade etti.

Uber’den CNBC’ye yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde şirketin gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 2,5 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Ancak açıklamada, bu senenin ilk çeyreğinde şirketin 577 milyon dolar zarar ettiği bilgisine de yer verildi.

Ayrıca Bloomberg’de yer alan habere göre, dünyanın en zengin 4’üncü kişisi konumunda bulunan ve 83,4 milyar dolar serveti olan Amerikalı milyarder yatırımcı Warren Buffett’ın bu yılın başında Uber’e 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı ancak bu anlaşmanın gerçekleşmediği bildirildi.

Buffett, 2008 küresel finansal krizinin başında ABD’nin en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs’e 5 milyar dolarlık yatırım yapmış ve bunun sonucunda 1,6 milyar dolarlık kar elde etmişti.

Goldman Sachs’in çarşamba günü itibarıyla piyasa değeri ise 86,5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.