Kuzey Kore’Den Abd’Ye Üst Düzey Ziyaret

Kuzey Kore’den ABD’ye son 18 yıldaki en üst düzey resmi ziyaret gerçekleşti. Kim Jong-un’un danışmanı Kim Yong Chol, New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompei ile görüştü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ‘un danışmanlarından ve eski askeri istihbarat dairesi başkanı Kim Yong Chol, New York’ta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompei ile görüştü.

Trump- Kim zirvesinin gerçekleşebilmesi için yapılabileceklerin ele alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran’da Singapur’da gerçekleşmesi planlanan zirveyi önce iptal ettiğini duyurmuş, ardından olabileceğine dair sinyal vermişti.