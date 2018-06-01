Kktc Milli Takımı İlk Maçı Bugün

KKTC Milli takımının Conifa Dünya Kupasında ilk maçına bugün Karpatalya maçı ile start veriyor. KKTC Saati ile 17.00’de başlayacak olan karşılaşmada Millilerimizin tek hedefi galibiyet.

KKTC Milli Takımı’nın CONIFA Dünya Kupası’ndaki ilk maçını bugün Karpatalya oynuyor. Dün öğleye doğru kamp yapacağı yere varan millilerimiz, ayağının tozu ile bir ter idmanı yaptı. Millilerin oldukça istekli ve moralli oldukları öğrenilirken, takımda sakat oyuncumuz bulunmuyor.

Bugün Karpatalya oynanacak olan maç Queen Elizabeth II Stadı’nda oynanacak ve maç Londra saati ile 15.00’de KKTC saati ile 17,00’de başlayacak.

KKTC Milli takımı geçtiğimiz yıl ülkemizde düzenlenen turnuvada yine ilk maçını Karpatalya ile yapmış ve 90.dakikada Mustafa Yaşınses ile bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.