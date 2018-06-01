Basın Sen, Meclis’İ Mağlup Etti (6-5)

Milletvekilleri ile basın mensupları, Göçmenköy Stadında dostluk maçı yaptılar ve Basın Sen, Meclis’i 6-5 mağlup etti..

Milletvekillerinin takımında, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, bazı milletvekilleri ile Meclis çalışanları yer aldı. Karşılaşmada, takımlar 8’er kişiyle sahada yer aldı. Maç, yarı sahada 25’er dakikadan iki devre şeklinde oynandı. Milletvekilleri kırmızı-beyaz, basın mensupları ise mavi-beyaz forma ile mücadele etti.