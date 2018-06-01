- Kıckboks’Ta Başarılılar Belirlendi
- Kartal’Da Başkan Hüseyin Metinser Oldu
- Yetkili, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
- Fikret Civisilli, Köy Kadınlar Kursunu Ziyaret Etti
- Cumhurbaşkanlığında Yarın Basın Toplantısı Yapılacak
- Kuzey Kore’Den Abd’Ye Üst Düzey Ziyaret
- “Tütünsüz Dünya Günü” Etkinliği Düzenleniyor
- Belçika’Daki Terör Saldırısını Terör Örgütü Deaş Üstlendi
- Ab Gelecekteki Bütçesini Tartışıyor
- Ktto, Güzelyurt Sağlık Merkezi Acil Servisi’Nin Yenilenmesini Üstlendi
- Kompozisyon Yarışması Sonuçları Açıklandı
- Uber’İn Halka Arzı Seneye Gerçekleşebilir
- “Bir Orman Masalı” Adlı Oyun Sahnelenecek
- Kktc Milli Takımı İlk Maçı Bugün
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo İle Rus Mevkidaşı Lavrov İlk Telefon Görüşmesini Yaptı
- Omaç Başat, Anılacak
- Fetö’Nün Kktc Yapılanması İzmir’E Bağlıymış
- İnternete Çalıntı Haberler İçin “Ara Emri” Kararı
- Kopenhag Sokaklarında Müzik Festivali
- Adalıer: Mağduriyetleri Gidermek İçin Çok Çalışacağız
- Sürücülerin Dikkatine
- Basın Sen, Meclis’İ Mağlup Etti (6-5)
- Ydü Sahne Sanatları Fakültesi Giriş Sınavı 4-5 Haziran’Da
- Milliler Londra’Da Basın Toplantısına Katıldı
- Trump’In Abd Sırlarını İfşa Ettiği İddiası
- İsrail Ve Rusya’nın Suriye’nin Güney Sınırı Konusunda Anlaştığı İddiası
- Spor Yazarları İle Sertoğlu Vedalaştı
- Milliler Uçuyor
- Devlet Piyangosu Çekildi
- Sulama Sistemi Yenileniyor
- Güç-Sen,girne Gümrük Şubesinde Greve Gidiyor
- Ab Komisyonu, Plastik Çöple Mücadele İçin Öneri Sundu
- Muhtemel Trump-Kim Zirvesine Moon Da Katılabilir
- İskele’De Enduro Heyecanı Yaşandı
- Ysk, Adayları Bugün Geçici Olarak İlan Edecek
- Ab, Tek Kullanımlık Plastikleri Yasaklamayı Planlıyor
Gerileri
- “Bir Orman Masalı” Adlı Oyun Sahnelenecek
- Omaç Başat, Anılacak
- Yetkili, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
- Kıckboks’Ta Başarılılar Belirlendi
- Basın Sen, Meclis’İ Mağlup Etti (6-5)
- Kartal’Da Başkan Hüseyin Metinser Oldu
- Milliler Londra’Da Basın Toplantısına Katıldı
- Kktc Milli Takımı İlk Maçı Bugün
- Kuzey Kore’Den Abd’Ye Üst Düzey Ziyaret
- Uber’İn Halka Arzı Seneye Gerçekleşebilir
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo İle Rus Mevkidaşı Lavrov İlk Telefon Görüşmesini Yaptı
- Belçika’Daki Terör Saldırısını Terör Örgütü Deaş Üstlendi
- Ab Gelecekteki Bütçesini Tartışıyor
- Trump’In Abd Sırlarını İfşa Ettiği İddiası
- Kopenhag Sokaklarında Müzik Festivali
- Fetö’Nün Kktc Yapılanması İzmir’E Bağlıymış
- İnternete Çalıntı Haberler İçin “Ara Emri” Kararı
- Sürücülerin Dikkatine
- Adalıer: Mağduriyetleri Gidermek İçin Çok Çalışacağız
- “Tütünsüz Dünya Günü” Etkinliği Düzenleniyor
Karakter boyutu :
31 Mayıs 2018 Perşembe Saat 16:52
Kıckboks’Ta Başarılılar Belirlendi
Kickboks Renkli Kuşak sınavında başarılı olanlar açıklandı Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, geçtiğimiz gün Federasyona üye kulüp/derneklerin antrenman salonlarında yapıldı. Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış l
SARI KEMERE TERFİ EDENLER :
YEŞİL KEMERE TERFİ EDENLER :
YEŞİL-MAVİ KEMERE TERFİ EDENLER :
MAVİ KEMERE TERFİ EDENLER :
MAVİ-TURUNCU KEMERE TERFİ EDENLER :
TURUNCU KEMERE TERFİ EDENLER :
KAHVERENGİ KEMERE TERFİ EDENLER :
Bu haber toplam 114 defa okunmuştur
YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
- Sürücülerin Dikkatine
- İnternete Çalıntı Haberler İçin “Ara Emri” Kararı
- Güç-Sen,girne Gümrük Şubesinde Greve Gidiyor
- Lbo’Dan Yaza Merhaba Konserleri
- Ysk, Adayları Bugün Geçici Olarak İlan Edecek
- Devlet Piyangosu Çekildi
- “Lejyoner Hastalığının Önlenmesi” Konulu Seminer Bugün Yapılıyor
- Zeka Bey Anıldı
- » “İsrail Makamlarının Ve Savunmasız İnsanlara Silah Doğrultan İsrail Askerlerinin Hesap Vermelerini Sağlamalıyız”
- » “Hüzünlü Ve Gururlu Hikayesiyle Dome Otel” Belgeselinin İlk Gösterimi Bugün Yapılıyor
- » Dünyanın En Güçlü Pasaportu Belli Oldu
- » Dünya Bankası 600 Milyon Dolarlık Tuz Gölü Kredisini Onayladı
- » Yunanistan’Dan Darbecilere “İltica Hakkı” Kararı
- » Meteoroloji Toz Zerreciklerine Karşı Halkı Uyardı
- » “Genç Sanatçılar” Haydi Resim Yarışmasına
- » İit Sonuç Bildirgesi: Abd’Yi Takip Eden Ülke, Şirket Ve Bireylere Kısıtlama Getirilmeli
- » Hazar Ergüçlü, Cannes’Da Kırmızı Halıda Yürüdü
- » Londra’Da Kıbrıs Rüzgarı Esecek
- » Johnson&johnson ‘bebek Pudrası’ Davasında Suçlu Bulundu
- » Güliz Özverir’İn “O Çınar’In Gölgesinde” İsimli 3. Kitabı Yayımlandı
- » Yüksek Mahkeme, Reynar’In İstifası Hakkında Açıklama Yaptı
- » Ese Brume Zirvede
- » Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’In Sağlık Durumu İyi
- » Bocce De Erkekler Ligi Başladı
- » 1.kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali Ödül Töreniyle Sona Erdi
- » İsrail Ve Rusya’nın Suriye’nin Güney Sınırı Konusunda Anlaştığı İddiası
- » Abd Başkanı Trump’Tan Venezuela’ya Yaptırım Kararnamesi
- » Ticaret Ve Sanayi Başlıkları Altında Sürdürülen Çalışmaların Sonuçları Nami’Ye Sunuluyor
- » Döviz Zirve Üzerine Zirve Yapıyor
- » Devpa Çemberi 11 Saat Kapanacak
- » Besim, Bugün Basın Toplantısı Düzenliyor
- » Bilge Lord Kunduracı Mahkemeye Çıkarıldı
- » Birincilik Ydü’Nün
- » Pakistan’Da Sıcaklar Üç Günde 65 Can Aldı
- » Dağdelen, Ironman Lanzarote’De
- » Ülkemiz Yağışlı Havanın Etkisine Giriyor
- » Dolarda Hareketlilik
- » New York’Ta Trump Karşıtı Protesto
- » Kktc’De Organ Bağışı Konusu Ele Alınacak
- » “Topraklama” Konulu Seminer Düzenlenecek
- » Pentagon’Dan Açıklama
- » Akıncı İle Erhürman Görüşecek
- » Türkiye Merkez Bankası Glp Faizini Artırdı
- » Adaylık İçin Başvurular Bugün Yapılacak
- » Kıckboks’Ta Başarılılar Belirlendi
- » Kartal’Da Başkan Hüseyin Metinser Oldu
- » Yetkili, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
- » Fikret Civisilli, Köy Kadınlar Kursunu Ziyaret Etti
- » Cumhurbaşkanlığında Yarın Basın Toplantısı Yapılacak
- » Kuzey Kore’Den Abd’Ye Üst Düzey Ziyaret
- » “Tütünsüz Dünya Günü” Etkinliği Düzenleniyor
- » Belçika’Daki Terör Saldırısını Terör Örgütü Deaş Üstlendi
- » Ab Gelecekteki Bütçesini Tartışıyor
- » Ktto, Güzelyurt Sağlık Merkezi Acil Servisi’Nin Yenilenmesini Üstlendi
- » Kompozisyon Yarışması Sonuçları Açıklandı
- » Uber’İn Halka Arzı Seneye Gerçekleşebilir
- » “Bir Orman Masalı” Adlı Oyun Sahnelenecek
- » Kktc Milli Takımı İlk Maçı Bugün
- » Abd Dışişleri Bakanı Pompeo İle Rus Mevkidaşı Lavrov İlk Telefon Görüşmesini Yaptı
- » Omaç Başat, Anılacak
- » Fetö’Nün Kktc Yapılanması İzmir’E Bağlıymış
- » İnternete Çalıntı Haberler İçin “Ara Emri” Kararı
- » Kopenhag Sokaklarında Müzik Festivali
- » Adalıer: Mağduriyetleri Gidermek İçin Çok Çalışacağız
- » Sürücülerin Dikkatine
- » Basın Sen, Meclis’İ Mağlup Etti (6-5)
- » Ydü Sahne Sanatları Fakültesi Giriş Sınavı 4-5 Haziran’Da
- » Milliler Londra’Da Basın Toplantısına Katıldı
- » Trump’In Abd Sırlarını İfşa Ettiği İddiası
- » İsrail Ve Rusya’nın Suriye’nin Güney Sınırı Konusunda Anlaştığı İddiası
- » Spor Yazarları İle Sertoğlu Vedalaştı
- » Milliler Uçuyor
- » Devlet Piyangosu Çekildi
- » Sulama Sistemi Yenileniyor
- » Güç-Sen,girne Gümrük Şubesinde Greve Gidiyor
- » Ab Komisyonu, Plastik Çöple Mücadele İçin Öneri Sundu
- » Muhtemel Trump-Kim Zirvesine Moon Da Katılabilir
- » İskele’De Enduro Heyecanı Yaşandı
- » Ysk, Adayları Bugün Geçici Olarak İlan Edecek
- » Ab, Tek Kullanımlık Plastikleri Yasaklamayı Planlıyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans