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Yetkili, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
31 Mayıs 2018 Perşembe Saat 16:52

Yetkili, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti

KKTC Golf Federasyonu’nun yeni oluşturulan yönetim kurulundan bir heyet Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu ziyaret ederek verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Soner Yetkili başkanlığında oluşturulan ve geçtiğimiz günl

KKTC Golf Federasyonu’nun yeni oluşturulan yönetim kurulundan bir heyet Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu ziyaret ederek verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Soner Yetkili başkanlığında oluşturulan ve geçtiğimiz günlerde görev bölümü yapan Golf Federasyonu’nun, yeni dönemde çok daha güzel işlere imza atacağına inandığını dile getiren Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, başkan ve yönetim kuruluna yeni dönemde başarılar dileyerek, daire olarak her zaman yardıma hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

 

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