Yaz Yağmurları Kışı Aratmıyor

Bugün Akova köyünde, yaz ayında pek de alışkın olmadığımız manzaralar yaşandı.

Etkili olan sağanak yağışlardan dolayı dereler akarken tarlalar da su altında kaldı.

Akova-Boğaziçi köyü arasındaki tarlalar yağışların ardından sularla kaplandı.

Dereler de kısa süreliğine de olsa kış aylarında olduğu gibi aktı.