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Gençler Ve Çocuklar Neyi Önemsiyor,nelerden Şikayetçi, Hakları Konusunda Ne Kadar Bilinçliler?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen Gençlik Çalıştayı, KKTC genelindeki her lisenin 1’inci sınıflarından öğrencilerin katılımı ile yuvarlak masa toplantısı şeklinde gerçekleştirildi.
Gençlerin görüşlerinin yer bulduğu bu çalışmanın ardından ortaya çıkan raporda gençlerin hakları konusunda bilinçli olduğu gözlemlendi.
Gençlerin aile, kariyer, eğitim, sosyal aktivite, arkadaşlar ve ilişkiler en önem verdikleri başlıklar olarak sıralandı.
Gençler en çok ailelerinden en az ise eğitim sisteminden mutlu olduklarını ifade ederken, genelde birey olarak kabul edilmeme, ciddiye alınmama ve söz haklarının olmasından şikayetçi…
Uyuşturucu, şiddet, zorbalık, taciz gibi konularda uygulama ve önlemlerin yeterli olmadığını bundan dolayı toplum içerisinde güvende hissetmediklerini belirten gençler, özellikle bilinçli kurumlara ihtiyaç duyduklarını belirtiyorlar.
Çalıştayda özellikle rehber öğretmen kurumunun yetersizliği de ön plana çıkan detaylar arsında yer aldı.
Gençler aile içi şiddet gibi konularda da mevcut düzenin kendilerini koruyamadığı görüşünde..
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı nedeniyle düzenlenen Çocuk Hakları çalıştayında ise tüm ilkokulların 4. sınıflarından 80 öğrenci görüşlerini paylaştı.
Çocuklar ders yüklerinin ağır olmasına dikkati çektiler, yeteri kadar oyun oynayamadıklarından, sokak ve parkların kendileri için güvenli olmadığından şikayet ettiler.
Bazen ailelerinin, çevrelerinin ve öğretmenlerinin kendilerini önemsemediğini, umursamadığını ve dinlemediğini düşünen çocuklar, sevgi ihmaline ve yalnız bırakılma korkusuna da vurgu yaptı.
Aşırı kontrolcü ebeveynler ve özel alanlarının istismarından da şikayet eden çocuklar, şiddet, ihmal, istismar ve her türlü korunmalarının hakları olduğunu da ifade ediyor.
Çocukların, düzgün davranışlar için özellikle annelerini ve öğretmenlerini örnek aldığı da çalıştay raporlarına yansımış durumda..
Görüş bildiren çocuklar yaşanan olaylar sonucunda ya da bir arkadaşlarını üzdüklerini anladıklarında hatalarının farkına varıp özür dileyebildiklerini sıklıkla ifade ederken, kendilerine yanlış yapıldığında da özür dilenmesini bekliyor..
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans