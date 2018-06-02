2 Haziran 2018 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Meclis’Te Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarıları’Nı Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı
01 Haziran 2018 Cuma Saat 15:07

Meclis’Te Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarıları’Nı Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, “Tohum ve Üretim Materyalleri  Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı. Komite, gündeminde bulunan ilgili Yasa T

Cumhuriyet Meclisi’nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, “Tohum ve Üretim Materyalleri  Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladı.

Komite, gündeminde bulunan ilgili Yasa Tasarısı’nı ilerleyen günlerde görüşmeye devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi’nde verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.

Komite toplantısına, Candan’la birlikte UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nden, Ticaret Dairesi’nden, KKTC Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden, KKTC Devlet Üretme Çiftlikleri’nden, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden, Patates Üreticileri Birliği’nden, Enginar Üreticileri Birliği’nden, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan ve AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer  de katılarak, görüş ve önerilerini sundular.

Tohum ve Üretim Materyalleri  Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Ülkemizde tohum üreticiliği ile ilgili kapsamlı bir yasal mevzuat bulunmaması nedeni ile tohum üretimleri yeterli kontrollerden yoksun gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği bitki sağlığı mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı, tohum ve bitki materyallerinin kalite, kontrol, ithalat, ihracat, satış ve üretim kurallarını düzenleyerek, tarla denetimleri, hasat öncesi tohum denetimleri, hasat sonrası denetim, tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtası ile çeşit kataloğuna dayalı zorunlu sertifikasyonu sağlamayı hedeflemektedir. Söz konusu Yasa Tasarısının hazırlanmasında, Avrupa Birliğinin Tohumculuk konusunda mevzuatı ve üye ülkelerin örnekleri dikkate alınmıştır. Bu amaçla, orman ağaç türleri dışında kalan tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri ve diğer tüm bitki türlerinin tohum üretimi, sertifikasyonu, denetimi, pazarlanması ile ilgili temel kurallar ile tohum üreten gerçek veya tüzel kişilere yönelik kurallar düzenlenmiştir”.

Bu haber toplam 146 defa okunmuştur
Meclis’Te Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarıları’Nı Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans