“Biz Bu Seçimi Rahat Kazanırız”

Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik Belediye Başkan Adayı İsmail Bozdağ Töre bir programa katılarak projelerini anlattı ve seçimi çok rahat kazanacaklarını vurguladı.

Ulusal Birlik PartisiBasın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Töre katıldığı bir yayında projelerini anlatarak beldedeki eksikliklere dikkat çekti.

“Halkımızın bizden talebi bu yönde, bunun için aday olduk” diyen Töre, yıllardır bölgeye ve ülkeye hizmet vermeye çalıştığını, Başkan olarak da daha iyi hizmet vermek için yola çıktığını dile getirdi.

Töre konuşmasında şimdiye kadar Belediye Başkanı olan isimlerin bir şeyler yaptığını, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, göreve geldiğimizde bir tuğla da biz koyup ilerlemek istiyoruz ifadelerini kullandı. Töre Belediyede şu anda disiplinin zayıf olduğuna vurgu yaparak, otoritenin olmadığını savundu.

Töre, köyleri gezdiklerinin de altını çizerek, her köy için projelerinin olduğunu söyledi ve ekledi; “Bir çok projemiz var. Çukurova’da mesela dere yatağı var, istinaf duvarı istiyorlar. Balıkesir’e gittik, Balıkesir’den Erülkü çemberine kadar olan yolun asfaltlanması lazım. Bu yolu yaparsak rahatlama gelecek. Kırıkkale mandıralar yolu yine asfaltlanmalı, bazı yerlerde elektrik çekilmemiş, bunları çözeceğiz. Şu an yapılamayan yürüyüş yolu projesi var, geçen dönem mevcut Başkanın projesiydi, yapılamadı. Ercan- Erülkü refüjleri çiçek ve ağaçlandırılacak. Yonca çemberi ilgisizlikten dolayı çevre dairesine çekti, yönetime geldiğimizde yeşil bir ülke yaratacağız.”

Bozdağ Töre köylerdeki en büyük sorunlardan birinin su olduğunu dile getirerek, akıllı sayaçlara geçildiğini hatırlattı, ancak Belediyenin 4 köyde su yükleme cihazının olduğunu belirtti. Beldeyte bağlı 16 köyün olduğunu hatırlatan Töre, bu sıkıntıyı ortadan kaldıracak projenin ceplerinde olduğunu söyledi. Töre, Göreve geldiğimizde ATM cinsi, online çalışan cihazlarla hizmet vereceğiz. Çalışmalarımızı yaptık, her köyümüze bu cihazları koyduğumuzda su sıkıntısı giderilmiş olacak ifadelerine yer verdi.

Belediyenin gelirinin iyi olduğunu, borcunun olmadığını ifade eden Töre, gelirinin iyi olmasına rağmen araçların eski olduğunu ve bunları yenileyeceklerini, hatta ek araçlar alıp daha iyi hizmet vereceklerini vurguladı.

Bozdağ Töre, Değirmenliğin yeteri kadar temiz olmadığını ileri sürerek, bu sorunu ortadan kaldıracaklarını söyledi. Buna ek olarak Töre, “Bölgede spor salonu yok, çok amaçlı bir salon. Biz bu tesisi yapacağız. Değirmenlik lisesi bizim köyümüzde, ortaokul da var. Belde içinde 1000 küsur öğrenci var ve spor salonu elzem. Bunların yanında konferans salonu yok, bunu hayata geçireceğiz.” Dedi.

Özellikle çevre konusunda çok hassas olduğunu söyleyen Töre, ceza sisteminin olması gerektiğinin altını çizerek, çeşitli yerlere kameralar konulacağını, böylelikle çevreyi kirletenlere ulaşabileceklerini söyledi ve ekledi: “Çevreye çöp atılmasını tasvip etmiyorum. Zayıfız, çevremize bakmıyoruz. Rum tarafına giden sigarayı dahi dışarı atmıyor ama ülkemizde atıyor. İlk başka ülkene saygı duyacaksın. Cezanın olmayışından dolayı bunlar oluyor. Mesela radarlara bakın, insanlar ceza yememek için yavaşlıyor. Biz bütün parklara kamera yerleştireceğiz. Köyün giriş çıkış ve belli noktalara kamera yerleştireceğiz. Yere çöp atana ceza kesilecek. Bu kameralar güvenliği de sağlamış olacak. Köye zarar verenleri önlemiş olacağız. Herkes kapısının önünü temizleyecek ki, köyümüz temiz olsun. Biz herkese süpürge hediye edelim, herkes evinin önünü süpürsün, biz de beldeyi süpürelim, hep birlikte beldemizi kalkındıralım.”

Töre suç işleyenin cezasını çekeceğini dile getirerek, “Şayet halk doğru yaptığımdan dolayı bana sahip çıkmazsa, beni değiştirsinler. Biz dürüst olmak zorundayız, doğruyu yapacağız. Oy verdim mantığını doğru bulmuyorum. Suç işleyen cezasını çekecek.” Dedi.

Önemli bir konuya da dikkat çeken Töre, kimseye iş vaadinde bulunmadığını, bulunmayacağını söyledi. Töre sözlerini rakiplerinin yaptığını iddia ettiği şu sözlerle sürdürdü: “Seçim döneminde bir çok talep var, olmayacak şeylere evet demedim. Rakip arkadaşım sağda solda iş vaadinde bulunuyor. Ben kimseye iş vaadinde bulunmadım, bulunmayacağım. Başkan olduğumda ihtiyaç varsa, münhal açacağım ama ihtiyaç yoksa işe alım olmayacak. Belediyenin işi hizmettir. Hizmet için personel alınacaksa, alınacaktır. Kimseye söz vermedim, vermem de.. diğer aday arkadaşlarımdan duyuyorum. Bize de baskı unsuru oluyor. İnsanlar beklenti içine giriyor.”

Töre projelerini zaman zaman halktan aldığını ifade ederek, bir köyde berber sorunu olduğunu öğrendiğini, Başkan olduğunda Berber istihdam edeceğini, yaşlı insanların evlerinin bahçelerini temizleyeceğini söyledi.