Daü Giriş Sınavı Yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim gören Türkiye uyruklu öğrencilere yönelik DAÜ Giriş ve Burs Sınavı yapıldı ve sınav sonuçları açıklandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, dün iki merkezde gerçekleşen sınava DAÜ Kampüsü’nde 872 Lefkoşa TMK’da ise 700 olmak üzere toplam bin 572 aday katıldı.