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Daü Giriş Sınavı Yapıldı
01 Haziran 2018 Cuma Saat 15:08

Daü Giriş Sınavı Yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim gören  Türkiye uyruklu  öğrencilere yönelik  DAÜ  Giriş ve Burs Sınavı yapıldı ve sınav sonuçları açıklandı. DA

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin KKTC uyruklu öğrenciler ile KKTC lise ve dengi okullarında kesintisiz eğitim gören  Türkiye uyruklu  öğrencilere yönelik  DAÜ  Giriş ve Burs Sınavı yapıldı ve sınav sonuçları açıklandı.

DAÜ’den  yapılan açıklamaya göre, dün iki merkezde  gerçekleşen sınava  DAÜ Kampüsü’nde 872 Lefkoşa TMK’da ise 700 olmak üzere toplam bin 572 aday katıldı.

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Daü Giriş Sınavı Yapıldı Haberi

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