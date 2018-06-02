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İtalya’Da Yeni Kabine Açıklandı
İtalya’da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın tekrar hükümeti kurma görevini verdiği ortak başbakan adayı Giuseppe Conte, yeni kabineyi açıkladı.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi’nin ortak başbakan adayı hukuk profesörü Giuseppe Conte’yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.
Görüşmede Mattarella, Conte’ye hükümeti kurma görevini verdi. Conte, görevi kabul etti ve Mattarella’ya kabine listesini sundu.
Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Conte, “Programda yer alan hedeflere ulaşmak için çok sıkı çalışacağız. Bütün İtalyanların hayat kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışacağız.” dedi.
Conte, daha sonra yeni hükümet kabinesini açıkladı. 5 kadın bakanın yer aldığı 18 kişilik kabine şu isimlerden oluşuyor:
“M5S’nin lideri Luigi Di Maio Ekonomik Kalkınma ile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Lig’in lideri Matteo Salvini İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Roma Tor Vergata Üniversitesi siyasal iktisat profesörü Giovanni Tria Ekonomi Bakanı , eski Avrupa Birliği Bakanı Enzo Moavero Milanesi Dışişleri Bakanı, Alfonso Bonafede Adalet Bakanı , Paolo Savona Avrupa Birliği Bakanı, Riccardo Fraccaro Parlamento ile İlişkiler Bakanı , Giulia Bongiorno Kamu Yönetimi Bakanı , Erika Stefani Bölgesel İşler Bakanı , Barbara Lezzi Güneyden Sorumlu Bakan, Lorenzo Fontana Aile ve Engellilerden Sorumlu Bakan , Elisabetta Trenta Savunma Bakanı , Gian Marco Centinaio Tarım Politikaları ve Orman Bakanı , Sergio Costa Çevre Bakanı, Danilo Toninelli Altyapı ve Ulaştırma Bakanı , Marco Bussetti Eğitim, Üniversite ve Araştırma Bakanı , Alberto Bonisoli Kültür Bakanı , Giulia Grillo Sağlık Bakanı.”
Ülkede 4 Mart’ta yapılan genel seçimde, hiçbir parti veya ittifak tek başına iktidar olmaya yetecek oy alamamıştı. Seçimin ardından siyasi partilerin birbirlerini veto etmesi sebebiyle, 67 gün boyunca hükümet müzakereleri başlayamamıştı.
Daha sonra Lig, merkez sağ ittifakı içindeki müttefiki ve eski başbakan Silvio Berlusconi’nin partisi Forza, Italia’nın geri çekilmesiyle birlikte M5S’yle hükümet müzakerelerine başlamıştı. Taraflar, İtalya’nın yüksek kamu borcu nedeniyle çok eleştirilen vergi oranının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve AB bütçesinde esneklik ile “Fornero Kanunu” olarak da bilinen emeklilik yaşını 67’ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, kumar ve vergi kaçakçılığıyla mücadele, göç ve Müslümanlara yönelik sert politikaların yer aldığı bir hükümet programında anlaşmıştı.
Mattarella, geçen hafta tarafların ortak başbakan adayı olarak belirlediği hukuk profesörü Giuseppe Conte’ye hükümeti kurma görevini vermişti. Conte, Mattarella’nın kabinede ekonomi bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona’yı “avro ile ilgili eleştirel tutumu” nedeniyle veto etmesinin ardından hükümeti kurma görevini iade etmişti.
M5S ve Lig, Savona’nın vetosunun üzerine, avro para biriminden ayrılmak gibi bir düşünceleri olmadığının altını çizmişti.
Cumhurbaşkanı Mattarella, çöken siyasi hükümet müzakerelerinin ardından teknokrat hükümet kurması için Cottarelli’yi görevlendirmişti. Bu duruma büyük tepki gösteren M5S, Mattarella’nın “siyasi hükümetin kurulması sürecine kesin müdahalesi gerekçesiyle suçlanması ve azledilmesini” savunmuş, daha sonra Lig’den destek göremeyince vazgeçmişti.
Lig ve M5S’nin siyasi hükümetin kurulması için ikinci tur müzakere taleplerinin ardından Cottarelli, Mattarella’ya teknokrat hükümeti kurma görevini iade etmişti.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans