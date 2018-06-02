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Juncker:italya Ab’Yi Suçlamaktan Vazgeçmeli
01 Haziran 2018 Cuma Saat 15:09

Juncker:italya Ab’Yi Suçlamaktan Vazgeçmeli

AB Komisyonu Başkanı Juncker, "Artık İtalya tüm sorunlarının sorumlusunu AB olarak gösterme alışkanlığından vazgeçmeli. Ülkeler ön sıradadır, Avrupa ikinci sırada." dedi. Brüksel'in önde gelen düşünce kuruluşu Europ

AB Komisyonu Başkanı Juncker, “Artık İtalya tüm sorunlarının sorumlusunu AB olarak gösterme alışkanlığından vazgeçmeli. Ülkeler ön sıradadır, Avrupa ikinci sırada.” dedi.

Brüksel’in önde gelen düşünce kuruluşu European Policy Centre’da düzenlenen “Avrupa’ya Tekrar Enerji Katma Zamanı” konferansının açılış konuşmasını yapan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İtalya ve Rusya hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İtalya’nın fakir bölgelerini kalkındırması gerektiğine dikkati çeken Juncker, “Bu da daha fazla çalışma, ciddiyet ve daha az yolsuzluk anlamına geliyor.” diye konuştu.
Juncker, AB’nin üye ülke İtalya’ya her zaman yardım etmeye hazır olduğunu belirterek, “Artık İtalya tüm sorunlarının sorumlusunu AB olarak gösterme alışkanlığından vazgeçmeli. Ülkeler ön sıradadır, Avrupa ikinci sırada.” dedi.

Rusya ve AB arasındaki ilişkilerin mevcut durumundan memnun olmadığını aktaran Juncker, AB’nin hiçbir zaman Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakını ve Doğu Ukrayna’daki faaliyetlerini kabul etmeyeceğini söyledi.

Juncker, Rusya’nın büyük bir ülke olduğunun göz ardı edilemeyeceğine dikkati çekerek, “Unutmamamız gereken bir husus var. AB’nin karasal alanı 5,5 milyon kilometrekare. Rusya’nın karasal alanı ise 70 milyon kilometrekare civarında.” değerlendirmesinde bulundu.
Rusya ve AB ilişkilerinin tamamen normalleşmesinin zor olduğunu dile getiren Juncker, “İş birliği yapabileceğimiz birçok alan var. Farklılıklarımız ve ayrışım gösterdiğimiz konuları göz ardı etmemeliyiz. Ancak bu Rusya’yı karalama politikası da sona ermeli.” diye konuştu.

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