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Abd’Nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı
01 Haziran 2018 Cuma Saat 15:09

Abd’Nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,6 milyon varil azaldı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,6 milyon varil (yüzde 0,8) azalışla 434,5 milyon varile gerilediğini açık

ABD’nin ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,6 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi , ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3,6 milyon varil azalışla 434,5 milyon varile gerilediğini açıkladı.Piyasa beklentisi, stokların 0,4 milyon varil düşeceği yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 5,8 milyon varil artmıştı.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta 0,6 milyon varil azalışla 660,8 milyon varile geriledi.
ABD’nin benzin stokları ise geçen hafta 0,5 milyon varil artışla 234,4 milyon varile yükseldi.Benzin stokları bir önceki hafta da 1,9 milyon varil artış göstermişti.
ABD’nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 528 bin varil düşüşle 7,63 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 431 bin varil artışla 2,18 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol üretimi ise geçen hafta bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 44 bin varil artışla 10 milyon 769 bin varile çıktı.Bu sonuçla, ülkenin ham petrol üretimi yeni bir rekor seviye kaydederken, son 20 haftada 19 kez artış göstermiş oldu.
EIA’nın Mayıs 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, ABD’nin bu yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 10,7 milyon varil olması bekleniyor.
Rapora göre, ABD’nin gelecek yılki ham petrol üretiminin günlük ortalama 11,9 milyon varil olacağı ve dünyanın en büyük ham petrol üreticisi Rusya’yı geride bırakacağı öngörülüyor.

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