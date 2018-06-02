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Omaç Başat Anıldı
KTSYD yönetim kurulu eski üyesi ve Milli Olimpiyat Komitesi eski başkanı Omaç Başat ölümünün 4. yılında kabri başında anıldı.
Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar hizmet eden spor yazarı, gazeteci Omaç Başat ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anıldı. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin organizasyonunda, Omaç Başat’ın ailesi ve sevenlerinin bir araya geleceği anma töreni dün Lefkoşa Kabristanlığı’nda bulunan mezarı başında gerçekleştirildi. Törende konuşan Omaç Başat’ın oğlu Arkın Başat Omaç Başat’ın çok iyi bir gazeteci çok iyi bir baba olduğunu belirterek onu özlediklerini kaydetti.
Değirmencioğlu: “Onu zamansız kaybettik”
Törende konuşan Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu ise Omaç Başat’ın ülke sporuna hizmetlerinin yadsınamaz olduğuna dikkat çekerek onu zamansız kaybetmenin de üzüntüsü içinde olduğunu söyledi.
Oben: “Omaç Başat Kıbrıs ve spor aşığı bir insandı”
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben de konuşmasında Omaç Başat’ın Kıbrıs aşığı ve spor aşığı bir insan olduğunu ve ülkedeki birçok federasyonun kuruluşunda görev aldığını söyledi. Oben, Omaç Başat’ın adının yaşatılması için geçtiğimiz yıl dernek olarak onun adının verildiği teşvik ödülü verilmeye başlandığını belirterek onun için bir belgesel yapma fikrini de araştıracaklarını söyledi.
Kaçmaz: “Yol gösterici, öğretici bir insandı”
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği 7. Başkanı Ogün Genç Kaçmaz ise Omaç Başat ile uzun yıllar gerek gazetede gerekse dernekte birlikte çalıştıklarını belirterek onun yol gösteren öğreten bir insan olduğunu söyledi. Kaçmaz “Başkan ben olmama rağmen dış ilişkilerde onun çizdiği rota ile hareket ediyorduk” diyerek eksikliğini her zaman hissettiklerini söyledi.
Hatay: “Birlikte büyüdük”
Omaç Başat’ın yakın çalışma arkadaşı Yücel Hatay ise konuşmasında Omaç Başat ile birlikte büyüdüklerini belirterek “Omaç Başat için bir belgesel hazırlansa ve gençlere onun hizmetleri anlatılsa nasıl olur diye düşündüm. Bu konuda dernek de bir çalışma yapabilir” diyerek Omaç Başat’ın hizmetlerinin yeni nesile aktarılması gerektiğine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından Omaç Başat için dualar okunarak tören tamamlandı.
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Mail : | Yazılım: Doğru Ajans