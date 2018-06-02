Eğitim Planlaması Yaptılar

Basketbol Federasyonu Eğitim planlama çalışmaları için TBF Eğitim Kurulu İstanbul toplantısında Aydın Örs ve ekibiyle buluştu.

Basketbolda yeni sezonda eğitim planlaması ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Başkan Ahmet Sütcü ve Eğitim Birimi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu yeni dönemde TBF Eğitim Kurulu başkanlığına getirilen Aydın Örs ve ekibiyle çalışma toplantısı yaptı. Toplantı sonrasında ülke basketboluna yön veren antrenörlerin uzun vadeli eğitim planlaması ve yeni akademik takvim çalışmaları ile ilgili kararlar alındı.

Toplantıda ayrıca 2019 Bahar ayında 1. Kademe antrenör kursunun takvime eklenmesi, 2018 Ekim ayı içerisinde antrenör gelişim seminerinin planlanması, Kıbrıs’ta görev alan antrenörlerin Türkiye basketbol ligleri takımlarında hazırlık evresinde staj yapma olanakları ve etkin bilgi paylaşımı ile ortak veri tabanı oluşturma çalışmaları gündeme alındı. TBF Eğitim Kurulu Başkanı Aydın Örs her konuda Kıbrıs’taki basketbol organizasyonunun yanında yer alacaklarını ve destek olacaklarını belirtti. Ayrıca ülke basketbolunun gelişmesi adına ortak çalışma konusundaki görüşlerini de ortaya koyan Örs sürekli gelişen basketbolun daha da ileri gidebilmesi için eğitimin önemini vurguladı. KKTC BF eğitim Birimi kısa bir süre sonrasında gerçekleştirilecek eğitim organizasyonları ile takvimi açıklayarak antrenörlerin katılabilecekleri eğitim programlarını yayınlayacak.