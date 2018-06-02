Kanser Hastaları İçin Yarıştılar

Atıcılık Federasyonu ile Kanser Hastalarına yardım derneği işbirliğinde düzenlenen atıcılık yarışması hafta sonu yapıldı.

Tüm geliri Kanser Hastalarına yardım Derneği’ne bağışlanan Sporting yarışmasında dereceye girenlere ödülleri de düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.