2 Haziran 2018 Cumartesi
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kanser Hastaları İçin Yarıştılar
01 Haziran 2018 Cuma Saat 15:10

Kanser Hastaları İçin Yarıştılar

Atıcılık Federasyonu ile Kanser Hastalarına yardım derneği işbirliğinde düzenlenen atıcılık yarışması hafta sonu yapıldı. Tüm geliri Kanser Hastalarına yardım Derneği’ne bağışlanan Sporting yarışmasında dereceye girenlere öd

Atıcılık Federasyonu ile Kanser Hastalarına yardım derneği işbirliğinde düzenlenen atıcılık yarışması hafta sonu yapıldı.

Tüm geliri Kanser Hastalarına yardım Derneği’ne bağışlanan Sporting yarışmasında dereceye girenlere ödülleri de düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

Bu haber toplam 121 defa okunmuştur
Kanser Hastaları İçin Yarıştılar Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Millilerimiz Beraberlikle Başladı (1-1)
Conifa Dünya Kupası ilk maçında Enfield Queen Elizabeth II stadında oynanan maçta milli takımımız Karpatalya ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya bir puan ile başladı. Milli takımımızın tek golünü 10.dk Billy Mehmet attı. 90.dakikada ise A...
Değirmencioğlu, Demirel’İ Kabul Etti
KKTC Kickboks Federasyonu Yönetim Kurulu ve Milli Takım Sporcuları tarafından Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel tarafından KKTC Kickb...
Omaç Başat Anıldı
KTSYD yönetim kurulu eski üyesi ve Milli Olimpiyat Komitesi eski başkanı Omaç Başat ölümünün 4. yılında kabri başında anıldı. Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar hizmet eden spor yazarı, gazeteci Omaç Başat ölümün...
Eğitim Planlaması Yaptılar
Basketbol Federasyonu Eğitim planlama çalışmaları için TBF Eğitim Kurulu İstanbul toplantısında Aydın Örs ve ekibiyle buluştu. Basketbolda yeni sezonda eğitim planlaması ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Başkan Ahmet Sü...
Kanser Hastaları İçin Yarıştılar
Atıcılık Federasyonu ile Kanser Hastalarına yardım derneği işbirliğinde düzenlenen atıcılık yarışması hafta sonu yapıldı. Tüm geliri Kanser Hastalarına yardım Derneği’ne bağışlanan Sporting yarışmasında dereceye girenlere öd...
Kktc Milli Takımı İlk Maçı Bugün
KKTC Milli takımının Conifa Dünya Kupasında ilk maçına bugün Karpatalya maçı ile start veriyor. KKTC Saati ile 17.00’de başlayacak olan karşılaşmada Millilerimizin tek hedefi galibiyet. KKTC Milli Takımı’nın CONIFA Dünya Kupası’nd...
Milliler Londra’Da Basın Toplantısına Katıldı
Bugün başlayacak Conifa Dünya Kupası öncesinde dün akşam (Çarşamba) basın toplantısı ile tüm takımlar düşüncelerini aktardı Londra’da 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Conifa World Football Cup 2018 turnuvası ...
Kartal’Da Başkan Hüseyin Metinser Oldu
K-Pet Süper Lig’de son Şampiyon Yenicami, Kaan Kaner’in görevi bırakmasının ardından dün akşam yapılan Olağan Genel Kurul’da tek aday Hüseyin Metinser Başkan seçildi. Şampiyon Yenicami genel kurulu yıl içerisinde yapılan Faaliyet v...
Basın Sen, Meclis’İ Mağlup Etti (6-5)
Milletvekilleri ile basın mensupları,  Göçmenköy Stadında dostluk maçı yaptılar ve Basın Sen, Meclis’i 6-5 mağlup etti.. Milletvekillerinin takımında, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erha...
Kıckboks’Ta Başarılılar Belirlendi
Kickboks Renkli Kuşak sınavında başarılı olanlar açıklandı Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, geçtiğimiz gün Federasyona üye kulüp/derneklerin antrenman salonlarında yapıldı. Kuşak Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış l...
Yetkili, Değirmencioğlu’Nu Ziyaret Etti
KKTC Golf Federasyonu’nun yeni oluşturulan yönetim kurulundan bir heyet Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu’nu ziyaret ederek verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Soner Yetkili başkanlığında oluşturulan ve geçtiğimiz günl...
Omaç Başat, Anılacak
Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar hizmet eden spor yazarı, gazeteci Omaç Başat ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anılacak. Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin organizasyonunda, Omaç Başat’ın ailes...
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans