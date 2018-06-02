Taşev’De Sergi Açılışı

“Nokta ve Çizgi” isimli sergi, bugün saat 18.00’de Taşev 365 Art Gallery’de açılacak. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve lisans üstü öğrencilerinin eserlerinden oluşansergi, 30 Eylül tarihine kada