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Taşev’De Sergi Açılışı
01 Haziran 2018 Cuma Saat 15:10

Taşev’De Sergi Açılışı

“Nokta ve Çizgi” isimli sergi, bugün saat 18.00’de Taşev 365 Art Gallery’de açılacak. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve lisans üstü öğrencilerinin eserlerinden oluşansergi, 30 Eylül tarihine kada

“Nokta ve Çizgi” isimli sergi, bugün saat 18.00’de Taşev 365 Art Gallery’de açılacak.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve lisans üstü öğrencilerinin eserlerinden oluşansergi, 30 Eylül tarihine kadar gezilebilecek.

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Taşev’De Sergi Açılışı Haberi

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Taşev’De Sergi Açılışı
“Nokta ve Çizgi” isimli sergi, bugün saat 18.00’de Taşev 365 Art Gallery’de açılacak. Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve lisans üstü öğrencilerinin eserlerinden oluşansergi, 30 Eylül tarihine kada...
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