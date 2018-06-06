Adayların Oy Pusulası Ve Propaganda Konuşma Sırası Bugün Belirlenecek

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini dün ilan etti.

Kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan birçok yerde muhtar ve aza adayları seçilmiş oldu.

Ayrıca duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında ad çekme yapıldı.

Siyasal partiler BRT’de propaganda yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na dilekçelerini de sundu.

Bugün ise oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT’de konuşma sırası için Yüksek Seçim Kurulunda ad çekme yapılacak ve seçim propaganda süreci başlayacak.

Takvime göre bugün ayrıca sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü.