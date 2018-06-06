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04 Haziran 2018 Pazartesi Saat 10:43
Atatürk Meslek Lisesi’Nin Yıl Sonu Sergisi Bugün Açılıyor
Atatürk Meslek Lisesi’nin (AML) 6 alanda öğrenim gören öğrencilerinin ve yetişkin kursiyerlerinin, eğitim yılı boyunca yapmış olduğu çalışmalarla ilgili sergi bugün açılacak. Liseden verilen bilgiye göre, AML’deki serginin açılı
Atatürk Meslek Lisesi’nin 6 alanda öğrenim gören öğrencilerinin ve yetişkin kursiyerlerinin, eğitim yılı boyunca yapmış olduğu çalışmalarla ilgili sergi bugün açılacak.
Liseden verilen bilgiye göre, AML’deki serginin açılışı saat 19:30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı tarafından gerçekleştirilecek.
Sergi bir hafta boyunca gezilebilecek.
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