Seçim Takvim İşliyor

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini ilan etti.

Kesinleşen adayların ilanıyla, kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan bir çok yerde muhtar ve aza adayları seçilmiş oldu.

Ayrıca duvar ilanları için İlçe Seçim Kurullarında adçekme yapıldı.

Siyasal partiler BRT’de propaganda yapmak için YüksekSeçim Kurulu’na dilekçelerini de sundu.

Yarın ise oy pusulalarının düzenlenmesi ve BRT’de konuşma sırası içinYüksek Seçim Kurulunda adçekme yapılacak ve seçim propaganda sürecibaşlayacak.

Takvime göre yarın ayrıca sandık seçmen listelerinin tamamlanmasının son günü..