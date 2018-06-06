Sınırüstü’Nde Dereler Taştı

Kararsızlık yağışları ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Geçen haftadan itibaren yer yer yağan yağmur bugün en fazla İskele bölgesinde etkili oldu.

Geçen haftadan itibaren ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava devam ediyor.

Yer yer etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran yağmur bazı bölgelerde zarara neden olsa da vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Yağışlı hava bugün iskele bölgesinde etkili oldu.

Kısa sürede bir yıl boyunca yağmayan yağmurdan çok fazlası toprakla buluştu.

Özellikle Sınırüstü bölgesinde etkili olan sağanak derelerin taşmasına neden oldu.

Su tutmayan baraj su ile dolarken derelerden akan su vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Derelerden taşan suyu görmek için civar köylerden vatandaşlar bölgeye akın etti.

Etkili yağışlar Salı gününe kadar devam edecek.