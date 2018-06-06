Fenerbahçe’Nin Yeni Başkanı Ali Koç Oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda resmi olmayan sonuçlar göre yeni başkan Ali Koç oldu. Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler bulunuyor: Asil üyeler: Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet