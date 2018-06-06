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Erhürman: Sadece Bugünü Değil Geleceği Kazandık
05 Haziran 2018 Salı Saat 09:24

Erhürman: Sadece Bugünü Değil Geleceği Kazandık

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dün akşam Lefkoşa’da gerçekleştirdiği büyük şölende 24 Haziran yerel seçimlerine katılacak adaylarını tanıttı. “Aklımız fikrimiz Kıbrıs” sloganıyla çıkış yapan CTP’liler Atatürk Spor Salo

Cumhuriyetçi Türk Partisi dün akşam Lefkoşa’da gerçekleştirdiği büyük şölende 24 Haziran yerel seçimlerine katılacak adaylarını tanıttı. “Aklımız fikrimiz Kıbrıs” sloganıyla çıkış yapan CTP’liler Atatürk Spor Salonu’na sığmadı. Etkinlik Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın konuşmasıyla başladı. Ardından CTP belediye başkan adayları ve belediye meclis üyeleri sahneye davet edilerek tanıtıldı.

CTP’nin destek verdiği bağımsız adayların da davetli olduğu gecede ittifak adayları da yer aldı. Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da konuşma yaptığı gecede, “aklı fikri Kıbrıs” olanlar 24 Haziran seçimlerinden başarıyla çıkmak için birleşti. Seçim müziğinin de beğeniye sunulduğu etkinlikte coşkulu anlar yaşandı. CTP’nin yerel yönetimlerdeki başarılarının gösterildiği kısa film ise büyük beğeni topladı.

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’li başkanların görevde olduğu belediyelerin düze çıktığını, eğer yönetimde CTP’li bir başkan varsa o belediyelerin bataktan kurtulduğunu, insan odaklı hizmet verildiğini vurguladı. Erhürman merkezi yönetimin yanı sıra yerel yönetimlerin insan yaşamına kısa zamanda dokunan icraatları hayata geçirdiğini, CTP’nin hizmet anlayışının halkımız tarafından takdir edildiğini vurguladı. Erhürman, CTP’li belediyelerin şaha kalktığını söyledi. Erhürman, “Mağusa’nın nereye geldiğini gördük.

Uyanık olmak zorundayız. Dikmen’in Yüksel Başkan’ın nereye getirdiğini unutmamak zorundayız. Akıncılar’da, Alayköy’de, Değirmenlik’te karıncalar gibi çalışıp hizmet veren başkanlarımızı unutmayın. Girne’nin kötü ellerde nereye geldiğini gördük. Bir dönem daha halkımız buna izin vermeyecek” dedi. Erhürman gösterdikleri adaylarla sadece bugünü değil geleceği kazandıklarını vurguladı. Serdarlı’nın dört sene daha CTP’ye ihtiyacı olduğunu kaydeden Erhürman, önümüzdeki dört senede Serdarlı’nın şahlanacağını söyledi. Mehmetçik’ten Lefke’ye CTP’li başkanların fark yarattığını kaydeden Erhürman, gece gündüz demeden aklımız, fikrimiz Kıbrıs diyerek çalışacaklarını söyledi.
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise yaptığı açılış konuşmasında, CTP olarak 47 yıldır Kıbrıs Türk toplumunun, toplumsal varlığını ve kimliğini korumak, refahını geliştirip sosyal adaleti sağlamak, kişi hak ve özgürlüklerini çağdaş düzeye getirip, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu bir sistem kurmaya çalıştıklarını vurguladı. “CTP olarak, 47 yıldır barış ve demokrasi mücadelesi veriyoruz. Ortaya koyduğumuz çözüm ve AB vizyonu sadece merkezi idarede değil, yerel yönetimlerde de yol haritamızı belirliyor ve yerel ile evrensel değerleri buluşturma çabamıza ışık tutuyor” diyen Sorakın, halka hizmet götürecek en yakın kamusal alanlar olarak sorumluluk üstlenen belediyelerde çok işler yaptıklarını anlattı. Belediyeleri istihdam kapısı olarak görmediklerini, batık olarak aldıkları belediyeleri sürdürülebilir duruma getirdiklerini, yıkık dökük yerleri yaşanabilir mekanlara dönüştürdüklerini aktaran Sorakın sözlerini şöyle tamamladı:

“24 Haziran bizim açımızdan çok ama çok önemli bir tarih. 24 Haziran sadece yerel yönetim organlarının belirleneceği bir tarih olmayacak. 24 Haziran aynı zamanda siyasetin yol haritasının belirleneceği bir tarih olacak. Hizmet ağımızı geliştirmek için çok çalışmalıyız. 24 Haziran’a tam 19 gün kaldı. Siz değerli yoldaşlarımızla, örgüt yöneticilerimizle, milletvekillerimizle, bakanlarımızla birlikte girilmedik sokak, çalınmadık kapı bırakmadan halkımıza dokunarak destek talep edeceğiz. Aklımızın fikrimizin hizmet olduğunu herkese anlatacağız”.

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