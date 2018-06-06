“Kalıcı Etki” Ve “Yeni Fikirler Teşvik” Sonuçları Bugün Açıklanıyor

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen ve 23 projenin katıldığı, “Kalıcı Etki” ve

“Yeni Fikirler Teşvik” yarışmalarında dereceye giren projeler belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, dereceye giren proje sahiplerine ödülleri, Dünya Çevre Günü olan bugün, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 16.00’da düzenlenecek törenle verilecek.

Uzmanlardan oluşan Değerlendirme Kurulu, KKTC’nin çevre, su ve enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik kalıcı projeler geliştirilmesinin teşviki ve bu yolla ülkenin en sağlıklı süreçlerle kalkınmasına yönelik yerel odaklı KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Proje Yarışması’yla ilgili son değerlendirmesini dün yaptı.

Toplantıda, her iki alanda da finale kalan 5’er projenin sahibi sunumlarını yaparak, uzmanların sorularını yanıtladı.

Uzmanlardan oluşan değerlendirme kurulu, yarışmayla ilgili 25 Mayıs’a kadar yapılan toplam 23 başvuruyu inceledi. Kurul, her iki alanda

5’er projeyi finalde değerlendirdi.Ödüller, bugün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törenle proje sahiplerine sunulacak.

Yarışmanın değerlendirme kurulu, başvuru yapılan alanlardan seçilmiş uzmanlardan oluştu.