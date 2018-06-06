6 Haziran 2018 Çarşamba
Anasayfaya Dön
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Mayıs Ayı Enflasyonu Yüzde 3.65
05 Haziran 2018 Salı Saat 09:24

Mayıs Ayı Enflasyonu Yüzde 3.65

KKTC’de mayıs ayında enflasyona gösterge kabul edilen tüketici fiyatları endeksi yüzde 3.65 arttı. Bir yıllık artış ise yüzde 16.78’e ulaştı. Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarlığı’nca belirlenen hayat pahalı

KKTC’de mayıs ayında enflasyona gösterge kabul edilen tüketici fiyatları endeksi yüzde 3.65 arttı. Bir yıllık artış ise yüzde 16.78’e ulaştı.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nca belirlenen hayat pahalılığı/enflasyon oranları açıklandı.

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu tarafından yapılan açıklamada 2018 yılı Mayıs ayı enflasyon oranında bir önceki aya göre yüzde 3.65, Aralık 2017’ye göre yüzde 8.91 ve Mayıs 2017’ye göre de yüzde 16.78 değişim gerçekleştiği belirtildi.

Tüketici fiyatları endeksindeki 365 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 40 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldüğü bildirilen açıklamaya göre, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 74.75 ile çiçek lahanası, yüzde 60.39 ile limon ve yüzde 58.09 ile marulda oldu.

Mayıs ayında en çok ucuzlayan ilk üç mal ise yüzde 55.68’lik düşüşle salatalık, yüzde 48.79 düşüşle dolmalık biber ve yüzde 44.03 düşüşle karpuz olarak sıralandı.

Nisan ayına göre mayısta lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 8.81, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 6.02, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 5.78, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 4.23, ulaştırma ana grubunda yüzde 3.90, eğitim ana grubunda yüzde 2.45, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 1.59, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.52, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1.45, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.97, sağlık ana grubunda yüzde 0.95 ve haberleşme ana grubunda da yüzde 0.30 artış oldu.

Mayıs ayında en yüksek artış gösteren ana grubun lokanta ve oteller olduğu; mayısta endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalamasının da artı olduğu belirtildi.

Eğlence ve kültür ana grubu davetiye , tatil amaçlı turlar, bilgisayar fiyat artışları nedeniyle en çok artış gösteren ikinci ana grup olduğu kaydedilen DPÖ açıklamasına göre, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubu elektrik tarife ücretleri ve güneş enerjisi tesisatı döşeme ücretine yapılan zamlar nedeniyle en çok artış gösteren üçüncü ana grup…

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde elektrikli süpürge, yatak bazası , yatak hazır ; ulaştırmada bisiklet, motosiklet, akaryakıt ücretleri; eğitimde özel okul ücretleri; çeşitli mal ve hizmetlerde sabun, saç kurutma makinesi, altın bilezik; giyim ve ayakkabıda kadın, erkek, çocuk ve bebek giyim-ayakkabı; gıda ve alkolsüz içeceklerde süt ve süt ürünleri , normal ekmek, kuzu, dana ve tavuk etleri; alkollü içecekler ve tütünde biralar, viski, rakı; sağlıkta kanal tedavisi ücreti, emar çektirme ücreti, doktor muayene ücreti; haberleşmede telsiz telefon, cep telefonları fiyatlarında meydana gelen artışlar nedeniyle bu ana gruplar da artı değer gösterdi.

DPÖ açıklamasında, bu bağlamda, Tüketici Fiyatları Endeks’inde yer alan tüm ana gruplarda artış olduğu belirtildi.

Bu haber toplam 138 defa okunmuştur
Mayıs Ayı Enflasyonu Yüzde 3.65 Haberi

YORUMLAR
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
Toplam Yorum Sayısı ( 0 )
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
Efsane Megane sedan geri döndü
Renault’nun yeni sedan otomobili pazara sunuldu
Renault Talisman Resimleri ve Fiyatı
Renault ana vatanı Fransa’da Talisman modelinin satışlarına başlıyor. Markanın tüm dikkatleri üzerine çeken Talisman’ın Laguna modelinin yerini alacağı ifade ediliyor.
ABD de modifiye araç fuarı başladı
ABDnin Los Angeles Şehrinde Düzenlenen Modifiye Araç Fuarı Dub Show başladı.
Yeni BMW X6 geliyor
BMW’nin X5 modeli üzerine geliştirdiği yeni aracı X6, makyajlanıp, daha verimli motorlarla donatılmış olarak aralık ayında Türk tüketicileriyle buluşacak.
Yeni R8 turbo olacak
Audi Patronu, Yeni R8 ile ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.
465 bin Ford geri çağırılıyor
Ford Motor, yakıt sızıntısı endişesi ile 465 bin aracı servise çağıracak
Yeni Subaru Forester Cenevrede
Subaru, Cenevre Motor Showda Türkiyede Mayısda satışa sunulacak yeni Foresterın Avrupa lansmanını gerçekleştiriyor.
BMW, 750 Bin aracını geri çağırıyor
Alman otomobil şirketi BMW, birçok modelindeki potansiyel elektrik arızası nedeniyle 750 bin aracını geri çağırdı.
BMW ve Toyota spor otomobil üretim ortaklığı
İki şirket yakıt hücrelerini ve spor otomobili içeren bir anlaşma imzaladı.
Dakar Rallisi’ni MINI kazandı
Stephane Peterhansel ve kopilotu Jean-Paul Cottret MINI Countryman ALL4 ile 2013 Dakar Rallisi’ni kazandılar.
İnfiniti Q50 ABD’de görücüye çıktı
INFINITI, yeni sportif sedan modelinin gelişini benzersiz özellikleri standart hale getirerek kutluyor.
Sportif Mercedes E Sınıfı makyajlandı
Geçen ay gözden geçirilmiş E Sınıfı sedan ve steyşının tanıtılmasının ardından, Mercedes-Benz E Sınıfı Coupe ve Cabriolet de yeni bir görünüme ve teknolojilere kavuştu.
KIBRIS GÜNDEMİ
ÇOK OKUNANLARBU AY|BU HAFTA|DÜN
FOTO GALERİ
SON DAKİKAGünün Tüm Haberleri »
Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2015 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Mail : | Yazılım: Doğru Ajans