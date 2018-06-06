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05 Haziran 2018 Salı Saat 09:25
‘Bayrak Fm Yaz Konseri’ Dün Akşam Gerçekleştirildi
BRT’de yeni yayın dönemi ‘Bayrak FM yaz Konseri’ ile başladı.‘Bayrak FM yaz Konseri’ dün akşam Lefkoşa Surlariçi’ndeki Lefkeliler Hanı’nda gerçekleştirildi. Grup Passnote, Gizem Akbil-Caravan Blue ve Grup Rast’ın sahne aldığ
BRT’de yeni yayın dönemi ‘Bayrak FM yaz Konseri’ ile başladı.‘Bayrak FM yaz Konseri’ dün akşam Lefkoşa Surlariçi’ndeki Lefkeliler Hanı’nda gerçekleştirildi.
Grup Passnote, Gizem Akbil-Caravan Blue ve Grup Rast’ın sahne aldığı dev konser BRT 1’den canlı olarak yayınlandı.
Sunuculuğunu Kuzey Tarık’ın yaptığı yaz konseri festival havasında geçti.
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