Seçim Takvim İşliyor

24 Haziran’da yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için seçim propaganda süreci dün başladı.Adayların seçim pusulasındaki yeri ve BRT’de yapılacak konuşma sıraları da belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, seçimlere katılan Siyasal Partiler ve bağımsız adaylar, dünden itibaren, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest.

Propaganda süreci, oy verme gününden önceki gün olan 23 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de sona erecek. Bu saatten sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak olacak.

Oy pusulası örnekleri her zaman dağıtılabilecek ancak, propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulamayacak.

Siyasal Partilerin ve Bağımsız Belediye Başkan adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılacak.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilân asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasak olacak.

Bu aradaYüksek Seçim Kurulu’nda, yerel seçimlere yönelik oy pusulası yazılış sırası ve BRT’deyapılacak propaganda konuşmalarının sırası kurayla belirlendi.Kura sonucuna göre, TDP 1’inci, UBP 2’nci, YDP 3’üncü, CTP 4’üncü, TKP-YG 5’inci, DP 6’ncı, HP 7’inci sırada yer alacak.