Çavuşoğlu- Pompeo Görüşmesi Sona Erdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Washington’da bir araya geldi. AA’nın haberine göre görüşmede ağırlıklı olarak Münbiç ile ilgili yol haritası ele alındı. İki bakan arasındaki